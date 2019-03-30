0553 313 94 23

Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı hakaret eden 2 şahıs serbest bırakıldı

Konya’da başörtülü öğrencilerin izinsiz videolarını çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden paylaşımlarıyla beraber yayınlayan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:16
Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı hakaret eden 2 şahıs serbest bırakıldı

Konya’da başörtülü öğrencilerin izinsiz videolarını çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden paylaşımlarıyla beraber yayınlayan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


İddiaya göre, Konya’da bir lisede okuyan Erdenay A. (18) bir grup arkadaşıyla birlikte KTO Karatay Üniversitesi yerleşkesine misafir olarak girerek başörtülü öğrencilerin görüntülerini izinsiz çekip hakaret ederken yanındaki arkadaşı Samet Talha Ü. de (21) aynı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ahlak dışı söylemlerde bulunup sosyal medyada yayınladı. Tepki gören paylaşımın ardından üniversite yönetimi suç duyurusunda bulundu.


Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ’halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimin diğer bir kesimin aleyhine tahrik etmek’ suçlamasıyla Erdenay A. ile arkadaşı Samet Talha Ü.’yü gözaltına aldı. İşlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatırımcı rehberi (6)
    1. Yatırımcı rehberi (6)
    2. Erzurum baharda kara teslim
    3. Varto da sandık kurulu başkanları..
    4. Yatırımcı rehberi (5)
    5. Kayseri'de eczaneye bırakılan 5 aylık..
    6. Yatırımcı rehberi (4)
    7. Karaisalı Kaymakamı’ndan şehit..
    8. "Böbrek taşı tedavisinde sıvı alımı..
    9. Yatırımcı rehberi (3)
    10. İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
    11. Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı..
    12. Kordon’a elektrikli faytonlar geliyor
    13. ODTÜ personel alımı 2019
    14. 54 kişi daha yakalandı
    15. Anlaşma sağlandı! Babel yeniden Süper..
    16. En büyük hayali, işitme engellilere..
    17. Yatırımcı rehberi (2)
    18. Yatırımcı rehberi (1)
    19. Prof. Dr. Cengiz Kuday: "Geçmeyen baş..
    20. Firari FETÖ'cü sahte pasaportla..
    21. Mehmet Metiner'den Karamollaoğlu'na..
    22. Sandal: “Bayraklı’da seçime hazırız”
    23. Ankara Büyükşehir bilinçli tüketiciler..
    24. 5 ile kar yağışı uyarısı!
    25. Yeni Zelandalı Rugby oyuncusunun..
    26. İzmir’de şiddetli fırtına: Çatılar..
    27. PAÜ öğrencileri minik depremzedeler..
    28. Milli İHA Anka, Asya'da ihracata..
    29. "Türk kadın güreşi dünyada marka oldu"
    30. Ukrayna'nın futbol devi 5 yıldır "evsiz"
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'