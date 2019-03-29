Başörtülü kıza saldırı olayına soruşturma başlatıldı

Adana’da, yolda karşılaştığı başörtülü 2 genç kıza hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddia edilen kadın hakkında şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayisinden sigara alıp çıkan bir kadın, yürürken karşısına çıkan başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.’ye iddiaya göre önce hakaret etti, ardından da fiziki müdahalede bulundu.

Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!

Savcılık soruşturma başlattı

Yaşananlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansırken, saldırıya uğradığını söyleyen genç kızlardan Yaren D., hastaneye giderek darp raporu aldı. Henüz kimliği saptanamayan kadının yüzlerindeki peçeyi açmaya çalıştığını ileri süren 2 genç kızın şikayeti üzerine, ’kasten yaralama’ ve ’hakaret’ iddiasıyla savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.