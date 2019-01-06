Başörtülü Gürbüz: Hakkımı mahkemede arayacağım

Geçtiğimiz gün Ankara Sıhhiye'de bir restoranda başörtüsünden dolayı saldırıya uğrayan Elif Gürbüz yaşadıklarını Akit’e anlattı. 28 Şubat’tan kalma bir zihniyetle başörtüsüne tahammül edemeyen başka bir bayan tarafından fiziksel ve sözlü olarak tacize uğradığını ifade eden Gürbüz, “Konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. O kişi zaten saldırmak için girmiş. Ben de saldırarak olayı büyütme fırsatını ona vermedim. Açıkça küçümser ve aşağılayıcı bir tavırla bana saldırdı. Hakkımı mahkeme de arayacağım” diye konuştu.

Beni aşağıladı

Başından geçen olayı Akit’e anlatan Gürbüz, “Bir ilaç almak için Sıhhiye civarındaki eczanelere gittim. Geri dönerken daha önce o civarda çalışmam dolayısıyla sahibini tanıdığım bi lokantaya girdim. Orada çalışan arkadaşlar bana oturmam için ısrar ettiler. Bu sırada ben çalışan arkadaşlarla konuşurken, arkadan bana saldıran bayan dükkana girmiş. İçeriye girmesinin hemen ardından benim eşarbımı çekti. Ben ‘Ne yapıyorsun?’ dedim. Bu sefer İngilizce konuşmaya başladı. Benim İngilizce anlamadığımı düşünüyordu galiba. Küçümser ve aşağılayıcı bir tavırla, ‘Ben mi yapmışım?’ falan demeye başladı. Daha sonra benim üzerime yürümeye başladı. Ben bu esnada şoka girdim. ‘Bana dokunma, polisi çağırırım’ dedim sadece. Eşimi aradım ve geldi beni oradan aldı” dedi.

Hakkımı arayacağım

Yaşanan olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gürbüz, “Eve gelmemizin ardından olayın geçtiği mekanı aradım ve güvenlik kamerası görüntülerini istedim. Bugün itibariyle konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. O kişi zaten saldırmak için girmiş. Ben de saldırarak olayı büyütme fırsatını ona vermedim. Hakkımı mahkemede arayacağım” değerlendirmesinde bulundu.