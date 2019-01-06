0553 313 94 23

Başörtülü Gürbüz: Hakkımı mahkemede arayacağım

Ankara’daki bir restoranda başörtüsünden dolayı saldırıya uğrayan Elif Gürbüz, hakkını hukuk yoluyla arayacağını söyledi. Gürbüz, “Konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Açıkça küçümser ve aşağılayıcı bir tavırla bana saldırdı. Hakkımı mahkemede arayacağım” diye konuştu.

06 Ocak 2019 Pazar 12:22
Başörtülü Gürbüz: Hakkımı mahkemede arayacağım

Geçtiğimiz gün Ankara Sıhhiye'de bir restoranda başörtüsünden dolayı saldırıya uğrayan Elif Gürbüz yaşadıklarını Akit’e anlattı. 28 Şubat’tan kalma bir zihniyetle başörtüsüne tahammül edemeyen başka bir bayan tarafından fiziksel ve sözlü olarak tacize uğradığını ifade eden Gürbüz, “Konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. O kişi zaten saldırmak için girmiş. Ben de saldırarak olayı büyütme fırsatını ona vermedim. Açıkça küçümser ve aşağılayıcı bir tavırla bana saldırdı. Hakkımı mahkeme de arayacağım” diye konuştu.

Beni aşağıladı

Başından geçen olayı Akit’e anlatan Gürbüz, “Bir ilaç almak için Sıhhiye civarındaki eczanelere gittim. Geri dönerken daha önce o civarda çalışmam dolayısıyla sahibini tanıdığım bi lokantaya girdim. Orada çalışan arkadaşlar bana oturmam için ısrar ettiler. Bu sırada ben çalışan arkadaşlarla konuşurken, arkadan bana saldıran bayan dükkana girmiş. İçeriye girmesinin hemen ardından benim eşarbımı çekti. Ben ‘Ne yapıyorsun?’ dedim. Bu sefer İngilizce konuşmaya başladı. Benim İngilizce anlamadığımı düşünüyordu galiba. Küçümser ve aşağılayıcı bir tavırla, ‘Ben mi yapmışım?’ falan demeye başladı. Daha sonra benim üzerime yürümeye başladı. Ben bu esnada şoka girdim. ‘Bana dokunma, polisi çağırırım’ dedim sadece. Eşimi aradım ve geldi beni oradan aldı” dedi.

Hakkımı arayacağım

Yaşanan olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gürbüz, “Eve gelmemizin ardından olayın geçtiği mekanı aradım ve güvenlik kamerası görüntülerini istedim. Bugün itibariyle konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum.  O kişi zaten saldırmak için girmiş. Ben de saldırarak olayı büyütme fırsatını ona vermedim. Hakkımı mahkemede arayacağım” değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:22
  1. Ankara
  2. başörtüsü
  3. Elif Gürbüz
  4. Akit
  5. 28 Şubat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta aralık ayı bilançosu: 32 ölü
    1. Irak'ta aralık ayı bilançosu: 32 ölü
    2. Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a güven tam
    3. GRAFİKLİ - "Kudüs Şairi" Mehmet Akif..
    4. Başörtülü Gürbüz: Hakkımı mahkemede..
    5. Eskişehir'de kamyonla otomobil..
    6. Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah..
    7. İshak Paşa Sarayı hakkında merak..
    8. Sivasspor'da 3 futbolcu kamp kadrosuna..
    9. MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a..
    10. Bakan Selçuk duyurdu! 'İlk kez başlıyor'
    11. Süresiz nafaka gündemde
    12. Konya'da bıçaklı kavga! Ölü ve..
    13. Köyde mahsur kalan yaralı kadın..
    14. Tüketici Mahkemesi'nden emsal karar!..
    15. Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi
    16. Tarihi Oltu Rus Kilisesi restore..
    17. Diyarbakır merkezli suç örgütüne..
    18. Babasının şiddeti sonucu öldüğü iddia..
    19. Taliban, barış için ön şartını açıkladı!
    20. Otomotiv sektöründen Cumhuriyet..
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor