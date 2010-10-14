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Başörtü yasağı rekabeti engelliyor

Dünya Ekonomi Forumu’nun yayınladığı küresel cinsiyet eşitsizliği endeksinin sonuçlarına göre Türkiye, kadın-erkek eşitliği konusunda sınıfta kaldı

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Başörtü yasağı rekabeti engelliyor

134 ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye, 126. sırada yer aldı. Dünya Ekonomi Forumu’nun raporuna göre Türkiye, cinsiyet eşitsizliği listesinde, Zimbabve ve Senagal gibi ülkelerin bile gerisinde kaldı. Siyaset, eğitim, istihdam ve sağlık alanlarında kadın-erkek eşitliği incelenerek hazırlanan raporu değerlendiren Türkiye Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Ayşe Serap Şahiner, kadınların, ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan erkeklerin hâlâ çok gerisinde olmasında başlıca nedenin başörtü yasağı olduğunu söyledi. Şahiner, “Türkiye’de başını örten bayanlara karşı gerçekleştirilen uygulama devam ettikçe ‘eşitlik’ konusunda daha çok utanırız” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:38
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