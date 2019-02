Başol vatandaşlara projelerini anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’unOrmanlı Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlediği kahvaltıya AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun,AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş katıldı. Vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelerek projelerini açıklayan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol göreve geldiği bu zamana kadar Ormanlı halkının menfaatleri ve düşünceleri kapsamında adım attığını belirtirken konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, “ 30 Martta göreve geldiğimiz zaman ilk etapta hizmet binamızı Ormanlı’ya yakışır bir şekilde tadilatını yaparak Ormanlı’ya kazandırdık. Belediyemizin içinde bulunduğu sıkıntılar vardı, bu sıkıntılarda belediye binamızla beraber bu köprüyü nasıl yapağız diye düşünüp mücadele ederken, o günlerde, bize hem mani hem de manevi desteğini vererek bu yola bizimle çıkan Ormanlı esnafı ve Ormanlı halkıyla ile birlikte iş birliği içerisinde yaptık. Ben Ormanlılar Derneği’ne teşekkür ederken, bir yandan da Ormanlı halkına ve esnafına bu anlamda teşekkür ediyorum. Baktık ki mahallelerimizde yol sıkıntıları büyük safhada olunca biz hemen yolları yapmaya başladık. Elhamdülillah bu güne kadar 40 bin metre kare taş var. Mahallelerimizde şu ana kadar hiçbir vatandaş eve girerken toprağa basmıyor. Yüce Rabbim bize bunları da gösterdi. Bizim Seyit Ahmetli Camii’miz vardı, camimizin önüne yakışacak bir şekilde şadırvanını ve tadilatını yaparak halkımızın hizmetine kazandırdık. Örf adetlerimizin kaybolmaması için birkaç tanesini eskiden kara fırın dediğimiz, daha sonra hazır aldığımız fırınlarla beraber örf adetlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Ormanlı’da bir tane çocuk parkı yoktu. Bir yola girdik Allah’a çok şükür Ormanlı Merkez’i olmak şartıyla mahallelerimizin bir çoğuna çocuk parkı kazandırdık. Ormanlı’yı zorunlu eğitim kapsamı altına aldık. Şu anda Ormanlı’da bir tane ücretli öğretmenimiz yok. Geçtiğimiz dönemde liseden mezun olan 46 tane çocuğumuz üniversite kazandı. Önümüzde ki eğitim sezonunda Ormanlı’ya bir tane Adalet Bölümü kazandırdık. Geldiğimizde hepinizin bildiği üzere Ormanlı’da had safhada araç gereç ihtiyacımız vardı, elimizde olan araçların tamamını bakımdan geçirip Ormanlı’ya hizmet için yola koyuldu ve şu an hepsi çalışıyor. Bununla da yetinmedik Ormanlı’ya 4 adet sıfır bakanlık hibesiyle Türkiye Belediyeler Birliğini’nin hibesiyle çöp kamyonu, cenaze yazılı aracı, cenaze hizmet aracı ve makam aracını Ormanlı’mıza kazandırdık. 12 saat hizmet veren112Acil Sağlık İstasyonumuzu 24 saat hizmet etmesi için görüşmelerimize başladık. Bunun yanında Ormanlı’mıza çok şahane bir karakol kazandırdık. Ormanlı PTT’sini halkımızın tüm hizmetine, nasıl hizmet edebileceğini dahi anlattık ve hizmete açtık. Festivalimiz daha geniş kapsamlı 1 gün değil 2-3 güne yayıp, spor müsabakaları, güreşler, at yarışları olmak şartıyla, böyle bir projemiz var. Ormanlı’da bir dere sorunumuz var, kangren haline geldi. Bu deremizin 410- 420 metre kare projesi yapıldı. Ama belli dönemlerden dolayı 2018 yılında yapılamadı bu sene ihaleye veriliyor inşallah. Hedefimizde iki köprünün arasını kaplatıp, o bölgeye otopark veya Pazar yerini çekip Ormanlı’nın geniş alan olmasını sağlayacağız. 40 dönüm mesire alanı adı altında 40 dönüm orman aldık. Şu anda dosyamız bakanlıkta. Bu mesire alanın içinde neler olacak diye sorarsanız, top sahası, yürüyüş alanları, piknik yerleri, otoparkımız olacak ve İnşallah çok güzel alanlarımız olacak. Bir hayvan barınağı yapmayı düşünüyorum. O çikolata ve fındık ezme projesini geriye aldık, Allah nasip ederse hemen altı ayda başlayacaklar. Önümüzde ki yaza yetişme projesi olacak. Hedefimiz Ormanlı’ya hizmet etmek. Asla ve asla başka bir düşüncemiz olamaz. İktidarın gücünü bu üçlü dörtlü sayıya ayarlayıp Ormanlı’ya taşımak tek hedefimizdir.” AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ise yaptığı konuşmasında her zaman Ormanlı halkının yanında olacağını belirtirken, “Biz bundan sonra ki projeleri deOrmanlı halkının talebi üzerine düşüneceğiz. Kapalı spor salonuysa kapalı spor salonu, toplu konut TOKİ’yse TOKİ’dir. Yolların daha kaliteli hale gelmesinde her zaman yanınızda olacağız. İstihdamla alakalı bildiğiniz üzere bölgemizde çok madenci kardeşimiz var. Erdemir’in devraldığı Alacaağzı Maden Ocağı’nda inşallah çalışmalar devam ediyor. Önümüzde ki aylarda o bölgede yaklaşık 700 kişilik istihdam oluşacak. Bizler bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Ormanlı, hep birlikte Ereğli,hep birlikte Türkiye olacağız diyor hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçarise Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’a bu zamana kadar Ormanlı’ya kazandırdığı hizmetler için teşekkür etti. Uçar konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Öncelikle sayın başkanımıza beldemize böyle hoş ve güzel bir mekân kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bende açıkçası diyorum ki bu yola çıkan bütün arkadaşlarımıza başarılıyor diliyor, tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin. Ama bir şartla söylüyorum kendi bulunduğu bölgesine, ilçesine, iline ve ülkesine hizmet etmek için yola çıkan bütün kardeşlerimize Allah kolaylıklar, başarılar versin. Belediye başkanı arkadaşlarımız var burada. Yerel yöneticilik gerçekten çok zor. Yani halkın içerisinde 24 saat onlarla birlikte olmaz zorundasınız, hizmet etmek zorundasınız. Elbette ki çok zordur ben 3 dönem yerel seçimlere fiili olarak katılmış bir kardeşinizim. Vatandaşlarımızla iç içe olmak zorundasınız. Onların iyi ve kötü gününde yanında olmak zorundasınız. İşte bu yüzden bu makamlar bu mevkiler kolay taşınacak mevkiler değildir.”

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol kahvaltı sonrası Ormanlı Seçim Bürosunun açılışını gerçekleştirirken tüm Ormanlı halkına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.