Başoğlu: CHP oy istiyorsa başörtüsüne daha fazla karşı çıkmamalı

Başoğlu, yaptığı açıklamada, başörtüsü sorununa yönelik tutumlarının, yasağın bir an önce kaldırılması ve öğrencilerin üniversite kapısından geri çevrilmemesi yönünde olduğunu belirtti. Dünya devleti olan Türkiye’nin başörtüsü gibi bir sorunla meşgul edilmemesi gerektiğini bildiren Başoğlu, şunları kaydetti: “Devlet, bütün imkanlarını kullanarak başörtüsü yasağını uyguladı ama görüldü ki başı örtülü okumak isteyenler caydırılamadı. Bu aşamada, hem YÖK başkanı Sayın Yusuf Ziya Özcan ve YÖK’ün değerli üyelerini, başörtüsüyle okumaya kararlı olan öğrencileri kutluyorum. Türkiye Müslüman ülkelere örnek olabilecek bir yol izlemeli ve artık başörtüsü sorunuyla vakit kaybetmemelidir. CHP’nin gücü, başörtüsü sorununun çözümünü engellemeye yetmeyecektir. CHP, eğer milletin reyini istiyorsa başörtüsü sorununa daha fazla karşı çıkmamalıdır.”