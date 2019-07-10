Başmakçı’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor.

Havaların ısınması ile artan sinek yoğunluğuna karşı Başmakçı Belediyesi ekipleri ilçede ağaçlık alanlarda, yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapıyorlar. Başmakçı Belediyesi Zabıta Müdürü Özcan Kurum, ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürecegini ,çöp konteynırlarını da ilaçladıklarını belirtti.

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