Başlık parası kavgası kanlı bitti

Yalova'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada anne ve oğlu hayatını kaybetti.

İddiaya göre İ.S, evlenmek için F.D'yi kaçırdı. İ.S'nin annesi Yeşim S. ile kardeşi Yılmaz Çağrı S. Bağlarbaşı Mahallesi Burcu Sokak'taki F.D'nin ailesinin yaşadığı eve gitti. İki aile bireyleri arasında "kız kaçırma ve başlık parası" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.D'nin kardeşi Y.D. (17) silahla Yeşim S. ve Yılmaz Çağrı S'yi vurup kaçtı. Yaralı anne ile oğlu kaldırıldıkları özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen eşi ve diğer oğlu ile yakınları hastane acil servisi önünde sinir krizi geçirdi. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.