Başlarına 66 milyon 900 bin lira ödül konulan FETÖ firarisi eski askerlerden 12'si kırmızı, 1'i turuncu, 61'i gri kategoride arananlar listesine girdi

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