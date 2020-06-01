Başlamadan bitebilir

Ali Lale/Şanlıurfa

Televizyonlarda bazı dizileri izliyoruz. Dizilerde bir karakter bir işi hile ve yalanla başladığı zaman artık peşi sıra devam ediyor. Kendi açısında bir işi kestirmeden bitirmek amacıyla yalan ve hileye başvurdukları zaman dizinin bitimine kadar öylece devam eder. Hiçbir seyirci tarafından sevilmeyen bir karakter haline gelir. Dizinin sonuna kadar kimse onu sevmez, çünkü sözleri ve davranışlarından güvensizlik hâkim olduğundan sürekli şüpheyle karşılanır. Bu şekilde oluşturulan karakterler toplum tarafından sevilmez.

Bunu niye anlattım. CHP’nin katkısıyla meclise girmeye çalışan ve bunun için planları devreye koyan Sn; Ahmet Davutoğlu’nun CHP ile yapacağı hülle işinin akıbeti İyi Parti gibi olur. İyi Parti muhafazakâr ve milliyetçi bir parti iken şimdi ben şahsen partinin yol haritası nedir bilmiyorum. Bilen dostlar varsa bize izah etsin.

Hz. Mevlana’ya ait bir söz. “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim”

Sözün anlamı; sen kiminle arkadaşlık yaparsan onunla aynı benzer taraflarınız çok olduğundan aynı kefeye girersiniz. Ya da yeni bir karakter oluşturursunuz.

Davutoğlu’na; AK Parti’den kendisine imkân verilerek; bakan ve Başbakan oldu. Bu makamlar herkese kısmet olmaz. Kendini ispat etmeye ve halka tanıtma fırsatını buldu. Halkın tanıdığı Davutoğlu; muhafazakâr bir kişiliğe sahip olduğunu halk tarafından bu konuda kanaat getirmiştir. Meclise girmek için hülle işine girerse tamamıyla milletin gözünden düşer. Sıradan bir Davutoğlu olur. Kendi önünü, kendisi kesmiş olur. Halk Partisiyle aynı kulvarda yüzerseniz, Halk o zaman CHP’ye oy verir, niye Davutoğlu’na oy versin ki, iktidar için yol haritasından taviz veren siyasetçi kendi siyasi hayatını da sona erdirmiş olacaktır. Sırası geldiğinde, bu millet yol verdiğinde hizmete soyunursun, ancak millete rağmen siyaset yapmaya kalkışırsanız, o işi daha önceden yapan insanlar, halkın gözünden düşmüşler, bir daha da belini doğrultamamışlardır. Sizler halkın gözünden düşerseniz on kat apartmandan düşmüş gibi olursunuz, bir daha ayağa kalkmanız mümkün olmayacaktır. Bu ortam kendiliğinden oluşmuş bir ortam olarak görmeyin, çünkü bu gibi oluşumları emperyalist güçler bu durumu mumla aramaktadırlar, onların parmağı bu işin içinde olduğunu çok iyi bilmelisiniz tarih bunun örnekleriyle doludur. Makam ve iktidar hırsının gözünüze perde çekmesine fırsatını vermeyin, sizler değerli bir siyasetçi ve devlet adamısınız, buna dikkat etmezseniz o zaman hem dünyanız hem ahretinizi kayıp edersiniz. Geçmişi daha iyi biliyorsunuz. Sakın geçmişi unutmayınız unutursanız. Milli Şair Mehmet Akif’in dediği gibi tarihten ders almayanlara tarih yine tekerrür eder. Rabbim bu milleti hiç kimsenin makam ve iktidar hırsına kurban etmesin.