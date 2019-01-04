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Başladı geliyor... Meteoroloji tarih verdi

Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olmaya başladı. Balıkesir ve Çanakkale'de akşam başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

04 Ocak 2019 Cuma 06:21
Başladı geliyor... Meteoroloji tarih verdi

Tekirdağ'da beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini fırtına şekilde göstermeye başladı. Kar yağışının başlamasının ardından kısa sürede ilçe beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kar yağışına hazırlıklı olduklarını belirtti.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar etkili oluyor.

Kar yağışı, özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 7, Kofçaz ilçesinde 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santimetreye ulaştı.

Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Karın 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Balıkesir ve Çanakkale'de akşam başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle Balıkesir il merkezi ile Edremit arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun bazı mevkilerinde araç trafiği güçlükle sağlanabiliyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Edremit ve Havran ilçelerini birbirine bağlayan yolun Kazdağları mevkisinde yolda kalan bazı araçlar, iş makineleriyle çekildi.

Öte yandan Edremit ilçesi Hanlar mevkisiyle Yenice arasında tipi nedeniyle yolda kalan araçları, bölgeye yakın köylerde yaşayan vatandaşlar traktörleriyle çekti.

Yolda kalan araçları ücret karşılığında çeken köylüler, sürücülerin araçlara zincir takmalarına da yardımcı oldu.

Bu arada yolda kalan sürücülere yardımcı olmaya çalışan Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Arif Kulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgede insanlar kalır diye yol boyunca dolaşıyorum. Yol hakkında ilgili yerleri bilgilendiriyorum. Karayolları ekipleri de yolu açmak için geliyor." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelininde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleriyle Erzurum, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlar, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yağışlar, Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği de tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz'de tam fırtına, Doğu Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 06:21
  1. Osmaniye
  2. Tekirdağ
  3. Muş
  4. Muğla
  5. Kahramanmaraş
  6. Kırklareli
  7. İstanbul
  8. Hatay
  9. Erzurum
  10. Diyarbakır
  11. Çanakkale
  12. Bingöl
  13. Balıkesir
  14. Antalya
  15. Adana
  16. kar
  17. istanbul
  18. balkanlar
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