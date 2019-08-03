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Başkonsolos Soltanzadeh’den EGC’ye ziyaret

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
Başkonsolos Soltanzadeh’den EGC’ye ziyaret

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Erzurum Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.


Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak ve Yönetim Kurulu üyeleri; Vedat Refayeli, Mahmut Akdağ ve Nesrin Çetinkaya ile sohbet eden Soltanzadeh, iki ülke arasında sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilere yönelik istişarelerde bulundu.


Yaklaşık 1 yıldır Erzurum’da görev yaptığını ve görev süresi boyunca, aralarında kardeş kent protokolü olan Erzurum ile Tebriz arasındaki yakınlaşmaya katkı sağlamaya gayret ettiğini belirten Soltanzadeh, sınırda yaşanan sorunlara da dikkat çekti. İran’dan Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlarının Gürbulak sınır kapısında ciddi sorunlarla karşılaştığını kayda geçen Soltanzadeh, kendilerine çok sayıda konuyla ilgili şikayet geldiğini belirterek, Türkiye tarafıyla bu şikayetleri paylaştıklarını ve sorunun çözülmesine yönelik adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi.


Ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik de gayretlerini paylaşan Soltanzadeh, gerek Erzurum’da, gerekse de Tebriz başta olmak üzere ülkesinin farklı şehirlerinde ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik görüşmeler yaptığını kayda geçti.


Erzurum Gazeteciler Cemiyeti yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak da Başkonsolos Soltanzadeh’e ziyaretinden ötürü teşekkürlerini dile getirerek, iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye yönelik atılacak adımların destekçisi olacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
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