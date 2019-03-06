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Başkonsolos Soltanzadeh, Vali Bilmez’i ziyaret etti

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:42
Başkonsolos Soltanzadeh, Vali Bilmez’i ziyaret etti

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sojad Soltanzadeh ve beraberindeki heyet, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.


Valilik önünde karşılanan Başkonsolos Soltanzadeh, Vali Bilmez’in makamına geçerek bir süre görüştü. Başkonsolos Soltanzadeh, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi. İran’ın Hoy kenti ile Van’ın kardeş şehir olması için çalışma yapılmasını ve bunun kısa sürede tamamlanmasını isteyen Soltanzadeh, nevruz öncesi ve nevruzda yoğun bir şekilde Van’a gelecek İranlılara gümrük kapısında ve Van’da kalacakları süre içerisinde gerekli kolaylığın gösterilmesini talep etti.


Komşularla ilişkilerin önemli olduğuna dikkat çeken Soltanzadeh, alt güvenlik komite toplantıları benzeri toplantıların ticari alanda da yapılmasıyla güzel neticeler alınacağını vurguladı.


Vali Mehmet Emin Bilmez ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, sınırda yaşanabilecek sorunlar konusunda özellikle iletişim kanallarının açık olmasını istedi. İran tarafından uygulanan yurt dışı çıkış harç miktarının uygun bir orana çekilmesini isteyen Vali Bilmez, Türkiye’ye giriş yapacak turistler için gümrük kapısı ve yollarda yapılan çalışmalardan örnek vererek, gelecek turistlere her türlü kolaylığın sağlanacağını dile getirdi.


Ziyaret, günün anısına karşılıklı hediyeler verilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:42
  1. kültür

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