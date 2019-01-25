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Başkomutan peygamber ocağında!

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda “Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları Tanıtım Töreni”ne katıldı. Tören sonrası Erdoğan, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, askeri öğrencilerle yemek yedi, onlarla sohbet etti.

25 Ocak 2019 Cuma 10:05
Başkomutan peygamber ocağında!

YENİ AKİT / ANKARA

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda düzenlenen Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları Tanıtım Töreni’nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de yürütülen askeri operasyonların bir amacının kendi sınırlarımızı güvenlik altına almaksa diğer amacının da oradaki insanların huzurunu sağlamak olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti: “İşte dün Rusya ziyaretimizin ana ekseninden birini bu oluşturuyordu. Attığımız adımlar bunun için. Buradaki huzuru nasıl sağlarız. Afrin’de nasıl sağlarız, İdlib’de nasıl sağlarız, Cerablus’ta nasıl sağlarız? Yoksa bizim ‘Suriye’de işgal’ diye bir derdimiz yok. Bize 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımız yeter. Ama biz buraya nereden geldik. Biz buraya 20 milyon kilometrekarelik topraklardan kaybede kaybede 780 bin kilometrekareye geldik. Biz sıradan bir kabile devleti değildik. Şu anda da biz bir kabile devleti değiliz. Biz anlı şanlı bir Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Burada topraklarımızda en ufak bir parselasyona müsade etmeyiz. Açık söylüyorum, Suriye’de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye’dir. Bölgedeki diğer tüm güçlerin ajandalarında başka hesaplar, başka projeler vardır.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:05
  1. Kara Harp Okulu
  2. Milli Savunma Üniversitesi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Suriye
  5. Yaşar Güler

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