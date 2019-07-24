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Baskın yapılan evden 217 parça tarihi eser çıktı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il merkezi kırsalında bir eve tarihi eser operasyonu düzenlendi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:58
Baskın yapılan evden 217 parça tarihi eser çıktı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il merkezi kırsalında bir eve tarihi eser operasyonu düzenlendi. Arama yapılan evde 217 parça tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta kent merkezi kırsalında bulunan bir evde tarihi eser bulunduğuna dair Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarat alındı. Alınan istihbarat doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından planlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan ikamet aramasında; 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 23 adet 9 mm. fişek, 179 adet sikke, 9 adet haç, 1 adet ok ucu, 16 adet büyük ebatlı bakır sikke, 5 adet madalyon, 5 adet heykel, 2 adet de obje olmak üzere toplamda 217 parça tarihi eser ele geçirildi.


Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:58
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