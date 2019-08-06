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Basketbolda millilerin ana sponsoru Total Oil Türkiye

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Total Oil Türkiye arasında Basketbol Milli Takımları ana sponsorluk anlaşması imzalandı- TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "3 yıl sürecek iş birliğimizi sizlere müjdelemenin mutluluğunu yaşıyorum"- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: "Basketbol liginin isim hakkını da istiyoruz. Bugün aşağı yukarı anlaştık"

06 Ağustos 2019 Salı 12:15
Basketbolda millilerin ana sponsoru Total Oil Türkiye


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Total Oil Türkiye arasında Basketbol Milli Takımları ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Esma Sultan Yalısı'nda yapılan törene, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, anlaşmanın 3 yıllık olduğunu söyledi.

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlıları tebrik eden Türkoğlu, "Geleceği emanet ettiğimiz gençlerimizin başarıları bize umut veriyor. Gençlerimizin Avrupa ikinciliği, takımımıza da güç katacak. Basketbolun içinden gelen bir ekip olarak son 3 yılda verdiğimiz kararların meyvelerini almaya başladık. Türkiye'de basketbol ailesi olarak büyük, güçlü ve başarılı bir aileyiz." diye konuştu.

Total ve Demirören Holding'in basketbola güç katacağını ifade eden Türkoğlu, "Demirören ailesinin basketbolu seçmesi bizi çok mutlu etti. 3 yıl sürecek iş birliğimizi sizlere müjdelemenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- Yıldırım Demirören: "Basketbol liginin isim hakkını da istiyoruz"


Yıldırım Demirören, Basketbol Süper Ligi'nin isim hakkını da almak istediklerini dile getirdi.

Kendileri için çok özel bir gün yaşadıklarını aktaran Demirören, şöyle devam etti:

"Kuruluşundan bu yana yüzde yüz milli sermayeye yatırım yapan Demirören Holding olarak bugün basketbolumuzun ana sponsoru oluyoruz. Milli takımlar hepimizin gurur kaynağı. Milli takımlarımızın önümüzdeki dönemde başarıdan başarıya koşacağına inanıyorum. Sporu desteklememizin, sporcularımızı daima el üstünde tutmanın önemini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi spora da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Türkiye her alanda olduğu gibi sporda da kendine büyük hedefler belirliyor ve bu noktada bizim desteğimiz daha da önem kazanıyor."

Demirören, Basketbol Süper Ligi'nin isim hakkını da istediklerini belirterek, "Basketbol liginin isim hakkını da istiyoruz. Bugün aşağı yukarı anlaştık. Akşam üzeri konuşacağız, anlaşacağız inşallah." ifadesini kullandı.

İmza töreni sonunda Hidayet Türkoğlu, Yıldırım Demirören'e 29 numaralı A Milli Basketbol Takımı forması hediye etti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:15
  1. Basketbol
  2. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören
  3. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
  4. Total Oil Türkiye
  5. Türkiye Basketbol Federasyonu

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