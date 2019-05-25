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Basketbolda maçın ardından

Banvit başantrenörü Hakan Demir: "Ben geldiğimde takım son sıradaydı ama sezonu play-off'lara kalarak tamamladık. Bundan dolayı bütün oyuncularımla tek tek gurur duyuyorum. Benim gözümde bu takım şampiyon"- Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman:"İkinci yarı daha düzenli basketbol oynadık, savunmamızı daha iyi yaptık. İlk yarı yediğimiz kolay basketleri yemedik ve maçı kazanmayı başardık"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:06
Basketbolda maçın ardından


BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes'e 77-87 mağlup olan Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, yarı finale kalamamalarına karşın takım olarak önemli bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Bandırma'da konuk ettiği Anadolu Efes'e 77-87 mağlup olan ve 2018-2019 sezonunu tamamlayan Banvit'te başantrenör Hakan Demir, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, tüm oyuncularını ve teknik ekibi kutladığını söyledi.

Güzel bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Demir, "Tüm oyuncularımız sezon boyunca karakterlerini ortaya koydular. Ben geldiğimde takım son sıradaydı ama sezonu play-off'lara kalarak tamamladık. Bundan dolayı bütün oyuncularımla tek tek gurur duyuyorum. Benim gözümde bu takım şampiyon." dedi.


- Ataman: "Kazanmayı başardık


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, çeyrek final serisi ikinci maçına istedikleri gibi başladıklarını ve kazanarak yarı finale yükselmeyi bildiklerini kaydetti.

Özellikle ilk yarının son 6-7 dakikasında farkı 14 sayıya kadar çıkardıklarını belirten Ataman, "Daha sonra tamamen oyun disiplininden koptuk. Banvit de çok iyi bir geri dönüş yaptı. Devreyi, 14 sayı öndeyken 3 sayıda geride bitirdik. Bunun analizini devre arasında soyunma odasında yaptık." ifadelerini kullandı.

Ataman, ikinci yarı daha iyi basketbol oynadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İkinci yarı daha düzenli basketbol oynadık, savunmamızı daha iyi yaptık. İlk yarı yediğimiz kolay basketleri yemedik ve maçı kazanmayı başardık. Özellikle Banvit takımını bu seride koyduğu karakter ve sergilediği basketbol için kutluyorum. Hakan hoca takımın başına geldikten sonra Banvit müthiş bir değişim gösterdi, başarı yakaladı. Sonunculuktan play-off'a gelip, bu seride de geri adım atmadan direnç gösterdiler. Banvit, Türk basketbolunun oyuncu yetiştiren en iyi kulüplerinden bir tanesi. Bu seride de Türk genç oyuncuları ciddi anlamda katkı verdi."


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:06
  1. Anadolu Efes
  2. Balıkesir
  3. Bandırma
  4. Banvit
  5. Ergin Ataman
  6. Hakan Demir

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