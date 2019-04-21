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Basketbolda maçın ardından

Banvit Başantrenörü Hakan Demir:- "Özellikle ilk yarı çok iyi savunma yaptık. İkinci yarı zaman zaman ritmimiz düşse de kenardan gelen oyuncularımızın da katkısıyla iyi bir galibiyet aldık"

21 Nisan 2019 Pazar 19:59
Basketbolda maçın ardından

BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 27. haftasında, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-67 mağlup eden Banvit'in Başantrenörü Hakan Demir, "Özellikle ilk yarı çok iyi savunma yaptık. İkinci yarı zaman zaman ritmimiz düşse de kenardan gelen oyuncularımızın da katkısıyla iyi bir galibiyet aldık." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, galibiyet dolayısıyla tüm takımı tebrik ettiğini söyledi.

Banvit'in sahasında her zaman güzel bir basketbol atmosferi oluşturduğunu ifade eden Demir, "Kaybedildiği zaman bile rakiplerin tebrik edildiği, kazanıldığı zaman da hep beraber sevinen bir ortam var. Bugün de çok güzel başlayan bir basketbol atmosferi vardı ama sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Bunun sonucunda da görevliler deplasman seyirci bölümünün boşaltılmasına karar verdi. Bu tür istenmeyen olayların sporumuzda artık olmaması gerekiyor. Kazanılan takımın kutlandığı, kaybedenin tebrik edildiği bir ortam olması lazım." diye konuştu.

Demir, takımın bugünkü karşılaşmada iyi bir oyun sergilediğini vurgulayarak, "Özellikle ilk yarı çok iyi savunma yaptık. İkinci yarı zaman zaman ritmimiz düşse de kenardan gelen oyuncularımızın da katkısıyla iyi bir galibiyet aldık. Takım olarak oynadık, takım olarak mücadele ettik, takım olarak kazandık. Bundan sonrası play-off. Orada dört takım mücadele ediyor. Biz de bunun için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Banvit'i tebrik ettiğini, maçla ilgili fazla bir şey konuşmak istemediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:59
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Banvit
  4. Beşiktaş Sompo Japan

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