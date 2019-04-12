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Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Her zaman her rakibe saygı duyuyoruz. Kendimizi de ciddi bir şekilde rakiplerimize karşı hazırlıyoruz"

12 Nisan 2019 Cuma 23:09
Basketbolda maçın ardından


AFYONKARAHSİAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Belediyespor'u 96-72 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, her rakibe karşı ciddi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, oyuncularının maçta gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu, son 7 gündeki dördüncü maçımızdı. Rotasyonlarla oynamak ve her oyuncunun oynamasını sağlamak önemliydi. Özellikle de son dönemlerde çok uzun süre sahada kalan oyuncularımızı dinlendirmemiz önemliydi. Her zaman her rakibe saygı duyuyoruz. Kendimizi de ciddi bir şekilde rakiplerimize karşı hazırlıyoruz. Afyon Belediyespor da iyi basketbol oynayan bir takım. Onlara karşı da kendimizi olabildiğince en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık."

Müsabakayı izlemeye gelen sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Obradovic, salonda güzel bir atmosferin olduğunu aktardı.

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Zalgiris ile karşılaşacaklarını hatırlatan Obradovic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakibimiz ilk saniyeden son saniyeye kadar ciddi bir şekilde mücadele eden ve maçı bırakmayan bir takım. O yüzden serinin çok zor geçmesini bekliyoruz. Avrupa Ligi'nde saha avantajını kazanmış durumdayız. Bunu kullanmak istiyoruz. Şu anda en formda durumda değiliz. Ancak sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak mücadelemizi edeceğiz. Taraftarımızın desteği çok önemli. Sahayı doldurarak, bize en iyi desteği verecekler."


- Sinan Güler: "Önemli bir galibiyet aldık"


Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Sinan Güler, Afyon Belediyespor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Vefat eden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'yu rahmetle anarak sözlerine başlayan Sinan Güler, şunları ifade etti:

"Uzun lig ve Avrupa Ligi maratonunda herkesin fırsat alacağı ve katkı vermesi gerektiği anlar içerisindeyiz. Ligde oynadığımız her maç, pozisyonumuz gereği bizim için daha da önem taşıyor. Bu dönemde iki önemli oyuncumuzun sakat olması nedeniyle farklı rotasyonlarla oynadık. Bu da takım olarak nasıl bir kalitede olduğumuzu ve oyuncular olarak da nasıl bir hazırlık içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Önemli bir galibiyet aldık. Afyon Belediyespor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:09
  1. Fenerbahçe Beko
  2. Sinan Güler
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Zeljko Obradovic

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