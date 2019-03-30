Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol'a 92-86 yenilen Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Stefanos Dedas, rakip ekibin yüksek üç sayı yüzdesiyle oynadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dedas, "İlk yarı kötü oynadık. Rakibimiz yüksek üçlük yüzdesi ile oynadı. İkinci yarı çok daha iyiydik. Gaziantep Basketbol, ligin en iyi takımlarından birisi. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Daha iyi olmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.





- Markovic: "Savunmada çok iyi başladık"





Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Bahçeşehir Koleji karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

İyi savunma yaptıklarını kaydeden Markovic, "Savunmada çok iyi başladık. Topu iyi çevirip, boş atışları değerlendirdik. Karşılaşma kontrolümüz altında geçti. Sıralamada dördüncülük açısında önemli bir galibiyet aldık. 86 sayı yememiz bizim için kabul edilemez ama rakibimiz zor şutları sayıya çevirdi." değerlendirmesinde bulundu.



