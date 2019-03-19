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Basketbolda maçın ardından

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic:"Bu bize örnek oldu, 40 dakika boyunca savaşmazsanız, zorlanırsınız"- Buducnost VOLI Başantrenörü Repesa:"Fenerbahçe'ye karşı her an, her saniye iyi olmak gerekiyor"

19 Mart 2019 Salı 23:30
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 76-67 yendikleri maçla ilgili, "Bu bize örnek oldu, 40 dakika boyunca savaşmazsanız, zorlanırsınız." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Buducnost VOLI'nin çok iyi bir maç oynadığını anlatarak, "Maçı iki farklı şekilde oynadık. Bazı oyuncularım maçın içinde değildi. Bunun da sebebini biliyorlar. Bu bize örnek oldu, 40 dakika boyunca savaşmazsanız zorlanırsınız. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu akşam muhteşem bir atmosfer sağladılar. Desteklerinden dolayı çok memnunum. Galibiyet konusunda takıma çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Panathinaikos'un vefat eden başkanı Thanasis Giannakopoulos'un ilgili de konuşan Obradovic, "Kendisiyle 13 yıl geçirdim. Çok üzgünüm. Basketbol için yaptıklarını kalbimizde yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Obradovic, iki gün sonra CSKA Moskova'yla Rusya'da oynayacakları maçta daha motive olmaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.


- Repesa: "Fenerbahçe'ye karşı her an, her saniye iyi olmak gerekiyor"


Buducnost VOLI Başantrenörü Jasmin Repesa, sezonun en iyi oyununu oynamalarına rağmen kaybettiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko'yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Repesa, "Oyuncularım 37 dakika boyunca çok iyi oynadı. Sezonun en iyi maçını oynadık. Fenerbahçe'ye karşı her an, her saniye iyi olmak gerekiyor. Son anlardaki tercihlerimizden dolayı maçı kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 23:30
  1. 27. hafta
  2. Basketbol
  3. Buducnost VOLI
  4. Fenerbahçe Beko
  5. Jasmin Repesa
  6. THY Avrupa Ligi
  7. Zeljko Obradovic

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