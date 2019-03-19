Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-78 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın son anlarında savunmada yapılan hatalarla maçı kaybettiklerini belirtti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek, "Moerman'ın sakatlanmasından sonra bazı sorunlar yaşadık. Sahadaki 5'liyi tutturamadık. İlk yarıda Motum'dan iyi katkı alamadık ve iki pivotla oynamak zorunda kaldık. Larkin de ilk yarıda kendi oyununu oynayamadı. Bunun sonucunda devreye geride girdik." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, iyi bir takım olduklarını herkese gösterdiklerini anlatarak, "İkinci yarı çok iyi oynadık. Anderson dış atışlarla takıma önemli katkı verdi. Larkin gerçek oyununu oynamaya başladı ve maça döndük. Ancak maçın sonunda CSKA Moskova'nın attığı iki baskette savunmada yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize sebep oldu. Sezon henüz bitmedi. THY Avrupa Ligi'ni kazanmak için mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, hedeflerinin ilk 4 içinde kalmak olduğunu belirterek, "Amacımız kalan 3 maçın 2'sini kazanmak. Ben kazanacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.





- Itoudis: "Pota altında yüzde 70'lik bir başarımız var"





CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, zorlu mücadeleyi pota altında etkili olarak kazandıklarını söyledi.

Sahada takımların seviyesinin konuştuğunu ifade eden Itoudis, "Takımımı tebrik ediyorum. 7-0'lık serinin ardından ele aldığımız maça tanıklık ettik. Oyunda liderliği bu andan itibaren aldık. Anadolu Efes çok kaliteli bir ekip. Çok iyi atışlar yaparak geri geldiler. Farkın bir önemi yok, bir şekilde geri gelmeyi başardılar. Biz de üçlüklerde en iyi günümüzde değildik. Bu atışlarda çok hata yaptık." diye konuştu.

Dimitris Itoudis, oyun kurucularının mücadelede etkili bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Pota altında yüzde 70'lik bir başarımız var. Buna da Anadolu Efes izin verdi. Biz de hücum şeklini bu şekilde sahaya yansıttık. Maçı pota altında kazandık. Salonda harika bir atmosfer vardı. Taraftarlar gerçekten muhteşemdi. Ancak kazanmayı başardık."