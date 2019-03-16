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Basketbolda maçın ardından

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:"Oynadığımız basketbol maalesef bizi mutlu edecek bir basketbol değildi"

16 Mart 2019 Cumartesi 22:47
Basketbolda maçın ardından

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 77-69 yenen Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, "Galip geldiğimiz için mutlu olmamız lazım. Ama oynadığımız basketbol maalesef bizi mutlu edecek bir basketbol değildi." dedi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ertuğrul Erdoğan, şunları kaydetti:

"Galip geldiğimiz için mutlu olmamız lazım. Ama oynadığımız basketbol maalesef bizi mutlu edecek bir basketbol değildi. 20 top kaybı yaptığımız ve atış tercihlerinde ciddiyetten uzak, konsantrasyondan uzak olduğumuz zaman maç hep inişli çıkışlı oldu. Bana göre hücumda biraz daha dikkatli olsak, çok daha rahat kazanabileceğimiz bir maçtı."

Maçın zor geçeceğini bilerek geldiklerini aktaran Erdoğan, Afyon Belediyespor'un sezon boyunca talihsizlikler yaşadığını, önemli oyuncularından üçünün değiştiğini söyledi.

Erdoğan, ilk kez geldiği Afyonkarahisar'da gördüğü basketbol atmosferinin çok iyi olduğunu dile getirerek, "Afyon Belediyespor, Afyon şehri için çok önemli. Afyon takımı sene boyunca iyi mücadele etmiş bir ekip, her maçı sonuna kadar getiriyor. Bunu geçen hafta da Beşiktaş maçında gördük, üç sayıyla yenildi. Çok zor bir süreçten geçiyorlar. Böylesi zor bir dönemde bu takımı ayakta tutabilmek kolay bir şey değil." diye konuştu.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın oyuncusu Erol Can Çinko ise maçta çok hata yaptıklarını vurgulayarak, "Ama hep maçın içinde kaldık, iyi mücadele ettik. Maçı kazanmayı da bildik. Önümüzdeki hafta Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Elimizden gelini en iyi şekilde yapıp, galibiyet serisine devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 22:47
  1. Afyon Belediyepsor
  2. Basketbol
  3. Galatasaray Doğa Sigorta
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper

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