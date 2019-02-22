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Basketbolda maçın ardından

- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:- "Birinci ve üçüncü çeyrekte onların temposuyla başa çıkamadık"- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:- "Üç periyot boyunca savunmada iyiydik ve kazanmayı hak ettik"

22 Şubat 2019 Cuma 22:59
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren müsabakada Fenerbahçe Beko'ya 97-75 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, rakiplerinin oyun temposuna karşılık veremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, sarı-lacivertli rakiplerinin tüm maçı ciddi ve sert bir biçimde oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Birinci ve üçüncü çeyrekte onların temposuyla başa çıkamadık. Özellikle ilk yarıdaki top kayıpları ve verdiğimiz hücum ribauntları canımızı acıttı." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta deplasmanda Maccabi FOX ile oynayacaklarını hatırlatan Ernak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yarından itibaren Maccabi FOX maçına hazırlanmaya başlayacağız. Tel Aviv'den döndükten sonra ligde TOFAŞ ile oynayacağız ve sadece 1 günümüz olacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da Slovenya galibiyetinden dolayı tebrik ederim."


- Obradovic: "Kazanmayı hak ettik"


Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, iyi oynayarak galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Türkiye Kupası'nın ardından takımını Darüşşafaka karşısında çok iyi gördüğünü aktaran Obradovic, "Zorlu bir kupa haftasının ardından antrenmanlara dönüp önümüzdeki hedefe yeniden odaklanmalıydık. Maçın başından itibaren iyi oynadık. İkinci çeyrekte biraz düşüşümüz oldu. Üç periyot boyunca savunmada iyiydik ve kazanmayı hak ettik. Oyuncularımı idmanlardaki çalışma şekillerinden dolayı da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Darüşşafaka Tekfen'in savaşan bir takım olduğunu ifade eden tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"Her zaman savaşıyorlar. Selçuk Ernak, gençlere de süre vermek istiyor. Çoğu maçı da son anda kaybettiler. Gittiğimiz her yerde bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim."

Obradovic, yaşadığı sakatlığın ardından Darüşşafaka Tekfen maçıyla sahalara dönen pivot Jan Vesely'nin performansını da "Vesely'nin dönüşü topsuz hücumda çok iyiydi. Kondisyonerimize çok teşekkür ederiz. Türkiye Kupası haftasında Vesely'i çalıştırdı. Bu kadar çabuk takıma dönmesi bizim için de sürpriz oldu. Kendisine de çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Hepimiz onun oyunumuzdaki önemini biliyoruz. Bugün o da çok iyi oynadı." sözleriyle değerlendirdi.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 22:59
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Selçuk Ernak
  5. THY Avrupa Ligi
  6. Zeljko Obradovic

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