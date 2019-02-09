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Basketbolda maçın ardından

- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:" İşimizi ciddiye aldık ve galip geldik"- Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz:"Sakat oyuncularımızın eksikliğini geçen haftaya göre daha fazla hissettik"

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:39
Basketbolda maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, maçı ciddiye alarak kazandıklarını söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un bazı problemlerinin olduğunu ifade ederek, "İşimizi ciddiye aldık ve galip geldik." ifadesini kullandı.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz ise Gaziantep Basketbol'un çıkış yakalayan ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, "Sakat oyuncularımızın eksikliğini geçen haftaya göre daha fazla hissettik. Bu kadromuzla gelecek haftalarda da en iyisini yaparak mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:39
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
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  5. Nenad Markovic
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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