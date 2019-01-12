0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Maçın başından sonuna kadar var olamadan kaybettik" - Banvit Başantrenörü Hakan Demir: "Sıralama olarak Banvit'e yakışan bir yerde değiliz"

12 Ocak 2019 Cumartesi 20:33
Basketbolda maçın ardından


ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında sahasında Banvit'e 87-66 yenilen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, takımının sezon başından beri en kötü maçını oynadığını söyledi.

Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Türk Telekom olarak sezon başından beri çok iyi çizgide getirdiğimiz süreçte çok kötü bir maç kaybettik." dedi.

Kazanmaları halinde ilk yarıyı 3. sırada bitireceklerini hatırlatan Gören, "Maçın başından sonuna kadar var olamadan kaybettik. Basketbolda böyle günler vardır ama bunu kabullenmek çok zor. Avrupa kupaları ile 26. maçımızı oynadık, ilk defa sahada bu kadar kötü bir takım vardı. Banvit maçı domine etti ve hep önde götürdü. Onları da tebrik ediyoruz. İlk yarıyı 4. sırada bitirdik. İkinci yarıda pozisyonumuzu korumak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.


- Hakan Demir: "Son periyot hariç çok iyi savunma yaptık"


Banvit Başantrenörü Hakan Demir ise son periyot hariç çok iyi savunma yaptıklarını, bu sayede de maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Demir, Türk Telekom'u bugüne kadar gösterdiği başarılı performans nedeniyle tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Son periyot hariç çok iyi savunma yaptık. Son çeyrekte farktan dolayı rotasyon ve gevşemeler oldu. İlk 3 periyot müthiş bir savunma yaptık, takımımı tebrik ediyorum. Son 1 haftaya bakarsak oynadığımız 3 maçta da oyuncularım özverili savunma yaptı. Banvit Kulübüne yakışan bir hafta geçirdik. Bu maçla ilk yarıyı bitirmiş oluyoruz. Sıralama olarak Banvit'e yakışan bir yerde değiliz. Önümüzde kocaman bir 2. yarı duruyor. 2. yarı bittiğinde bize yakışan yerde olacağız."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 20:33
  1. 15. hafta
  2. Banvit Başantrenörü Hakan Demir
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Toplu sonuç
    1. Basketbol: Toplu sonuç
    2. Yanan gecekondudan geriye duvar..
    3. YSK uyardı: Beyan ettiği yerde..
    4. Atık sıvıdan yayılan koku ekipleri..
    5. Siirt'te silahlı kavga: 1 kişi..
    6. Kassam Tugayları, İsrail'e ait sırları..
    7. Voleybol: Toplu sonuç
    8. TBMM Başkanı Yıldırım'dan..
    9. İzmir'deki sağanak yağış
    10. Halkbank'tan kadroya takviye
    11. AK Parti Kilis ilçe belediye başkan..
    12. "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel..
    13. Temel Karamollaoğlu'ndan çok..
    14. Mehmetçikten kurtarma operasyonu!
    15. Liverpool Salah ile kazandı
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nden..
    18. Aydın'da babasını bıçaklayan genç..
    19. Çek futbolcu Josef Sural, Alanyaspor'da
    20. CHP'li belediye başkanından asgari..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi