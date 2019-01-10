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Basketbolda maçın ardından

Banvit başantrenörü Hakan Demir: "Oyunun sonunu iyi bitiremesek de genel itibarıyla iyi mücadele ettik. Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz"- Ventspils başantrenörü Roberts Stelmahers: "Banvit'e karşı yeterince agresif ve sert olmaya çalıştık. Oyunu ilk yarı kontrol etmiş olsak da ikinci yarı geçiş hücumlarında çok sayı yedik. Banvit genel olarak oyunda iyi olan taraftı"

10 Ocak 2019 Perşembe 00:17
Basketbolda maçın ardından

BALIKESİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. haftasında, Letonya temsilcisi Ventspils’i sahasında 78-63 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, "Oyunun sonunu iyi bitiremesek de genel itibariyle iyi mücadele ettik. Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Demir, karşılaşmanın ardından basın toplantısında yaptığı konuşmada, hafta sonu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini ve bu maçtan sonra konsantre olmanın, hazırlanmanın biraz zor olduğunu söyledi.

Oyuncularının maçta yeterli seviyede karakter sergilediğini ifade eden Demir, "İkinci periyodun sonunda ve dördüncü periyodun başında istediğim oyunu sergilediler. Oyunun sonunu iyi bitiremesek de genel itibarıyla iyi mücadele ettik. Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Banvit'in Amerikalı oyuncusu Devin Oliver ise kendileri için iyi bir maç olduğunu belirterek, "Her anlamda güzel bir maçtı. Takım halinde hareket ettik. Sahada iyi bir karakter gösterdik. Böyle oynamaya devam etmeliyiz.'' ifadesini kullandı.

- Ventspils cephesi

Ventspils başantrenörü Roberts Stelmahers, Banvit’i galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Türkiye’de oynamanın kolay olmayacağını beklediklerini ifade eden Stelmahers, "Burada oynamak gerçekten zor. Banvit'e karşı yeterince agresif ve sert olmaya çalıştık. Oyunu ilk yarı kontrol etmiş olsak da ikinci yarı geçiş hücumlarında çok sayı yedik. Banvit genel olarak oyunda iyi olan taraftı. Çok fazla top kaybı yapıp çok fazla hücuma izin verdik. Banvit’i tebrik ederim. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 00:17
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Banvit
  4. Maçın ardından
  5. Ventspils

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