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Basketbolda maçın ardından

- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic: "İyi oynayarak üstünlük kurduk"- Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz: "Sıkıntılarımızı giderip yukarı çıkmaya başlayacağız"

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:49
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 77-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ivanovic, "Rakibimiz çok atletik ve sert savunma yapan bir takım. Oyuncularımızın rehavete düşme ihtimali de vardı. Bunun yansımasını maç içinde gördük. Sakarya öne geçti ama iyi oynayarak üstünlük kurduk. İki haftalık ara, ritmimizi kaybetmemize sebep oldu." diye konuştu.

Siyah-beyazlı oyuncu Robin Benzing de iyi bir takımla oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.


- Bulkaz: "Bu oyun bizi umutlandırdı"


Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz ise maçta iyi mücadele verdiklerini ifade ederek, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel bir basketbol oldu bugün. Defansta ve hücumda daha çok oyunun içindeydik. Bu oyun bizi umutlandırdı. Sıkıntılarımızı giderip yukarı çıkmaya başlayacağız. Bu maçta yerli oyuncuların katkıları çok değerliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk takım oyuncusu Alp Karahan ise maçta iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını dile getirdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:49
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Basketbol
  3. Beşiktaş Sompo Japan
  4. dusko ivanovic
  5. Ozan Bulkaz

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