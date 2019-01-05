Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 77-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ivanovic, "Rakibimiz çok atletik ve sert savunma yapan bir takım. Oyuncularımızın rehavete düşme ihtimali de vardı. Bunun yansımasını maç içinde gördük. Sakarya öne geçti ama iyi oynayarak üstünlük kurduk. İki haftalık ara, ritmimizi kaybetmemize sebep oldu." diye konuştu.

Siyah-beyazlı oyuncu Robin Benzing de iyi bir takımla oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.





- Bulkaz: "Bu oyun bizi umutlandırdı"





Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz ise maçta iyi mücadele verdiklerini ifade ederek, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel bir basketbol oldu bugün. Defansta ve hücumda daha çok oyunun içindeydik. Bu oyun bizi umutlandırdı. Sıkıntılarımızı giderip yukarı çıkmaya başlayacağız. Bu maçta yerli oyuncuların katkıları çok değerliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk takım oyuncusu Alp Karahan ise maçta iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını dile getirdi.



