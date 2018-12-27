thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar"- Olympiakos Başantrenörü David Blatt:"Maça kötü başladık ve son periyodu da kötü oynadık"

27 Aralık 2018 Perşembe 23:26
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi 15. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-75 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, son anları iyi oynayarak sahadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, çok fazla idman yapamadıklarını aktararak "Normalde önce rakiplerimi tebrik ederim. Ancak bugün önce oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar. Mental olarak çok zor maçlar oynadık. Son anlarda çok maç kaybettik. Bugün son topları da çok iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Bu galibiyetin kendilerini önemli ölçüde etkileyeceğini belirten Ernak, "İki haftadır bir takım karakteri oluşturmaya çalışıyoruz. Darüşşafaka, en fiziksel ve en mücadeleci takımlardan biri olacak. Bir tane galibiyet her şey için ilaç olmaz ama iyi bir serinin başlangıcı olabilir." şeklinde konuştu.


- Blatt: "Başımızı dik tutup önümüze bakmalıyız"


Olympiakos Başantrenörü David Blatt, maçın tamamında geride olduklarını ve bu sebeple sahadan yenik ayrıldıklarını belirtti.

Darüşşafaka'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Blatt, "Rakibimiz çok iyi bir maç çıkardı. Maça kötü başladık ve son periyodu da kötü oynadık. Geri döndük ama hep geriden gelmiş bulunduk. Bu bizi yordu. THY Avrupa Ligi'nde 40 dakika oynamalısınız. Biz bu maç 40 dakika oynamadık. Başımızı dik tutup önümüze bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Blatt, ilk çeyrekte savunmada kötü oynadıklarını anlatarak "İlk yarı çok top kaybı yaptık. Onlar da sayılar buldu. İyi şut atmadık. Bu sebeplerle maçı kaybettik." diye konuştu.

Eski takımına karşı bugün galibiyet alamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Blatt, şunları kaydetti:

"Şu an kalbimde ve beynimde Olympiakos var. Söylediğim gibi burada güler yüzlü insanları görmek güzel bir deneyimdi. Ancak burada olma sebebim maçı kazanmaktı."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 23:26
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. David Blatt
  4. Olympiakos
  5. Selçuk Ernak
  6. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irkçı tezahüratların cezası belli oldu
    1. Irkçı tezahüratların cezası belli oldu
    2. Rus uzmandan korkutan açıklama: Karşı..
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. GÜNCELLEME - Rize'de minibüs yayalara..
    5. Ufuk Sarıca'nın acı günü
    6. Gerilimi tırmandıracak hamle! ABD..
    7. Ürdün'de hükümet karşıtı gösteriler..
    8. GÜNCELLEME - Trabzon'da tüpgaz..
    9. GÜNCELLEME - Kayseri merkezli sahte..
    10. Barzani'nin umudu papazlara kaldı!..
    11. Sınırda hareketli anlar! Çok sayıda..
    12. İstanbul Havalimanı için kritik tarih..
    13. Cenk Tosun'un hocası açıkladı: Neden..
    14. Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme..
    15. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    16. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    17. İtalya Futbol Federasyonu Başkanından..
    18. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    19. "Sudan'ın istikrarı Mısır'ın..
    20. Colin Kazım'ın yeni adresi belli oldu
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!