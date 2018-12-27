Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi 15. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-75 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, son anları iyi oynayarak sahadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, çok fazla idman yapamadıklarını aktararak "Normalde önce rakiplerimi tebrik ederim. Ancak bugün önce oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar. Mental olarak çok zor maçlar oynadık. Son anlarda çok maç kaybettik. Bugün son topları da çok iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Bu galibiyetin kendilerini önemli ölçüde etkileyeceğini belirten Ernak, "İki haftadır bir takım karakteri oluşturmaya çalışıyoruz. Darüşşafaka, en fiziksel ve en mücadeleci takımlardan biri olacak. Bir tane galibiyet her şey için ilaç olmaz ama iyi bir serinin başlangıcı olabilir." şeklinde konuştu.





- Blatt: "Başımızı dik tutup önümüze bakmalıyız"





Olympiakos Başantrenörü David Blatt, maçın tamamında geride olduklarını ve bu sebeple sahadan yenik ayrıldıklarını belirtti.

Darüşşafaka'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Blatt, "Rakibimiz çok iyi bir maç çıkardı. Maça kötü başladık ve son periyodu da kötü oynadık. Geri döndük ama hep geriden gelmiş bulunduk. Bu bizi yordu. THY Avrupa Ligi'nde 40 dakika oynamalısınız. Biz bu maç 40 dakika oynamadık. Başımızı dik tutup önümüze bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Blatt, ilk çeyrekte savunmada kötü oynadıklarını anlatarak "İlk yarı çok top kaybı yaptık. Onlar da sayılar buldu. İyi şut atmadık. Bu sebeplerle maçı kaybettik." diye konuştu.



Eski takımına karşı bugün galibiyet alamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Blatt, şunları kaydetti:

"Şu an kalbimde ve beynimde Olympiakos var. Söylediğim gibi burada güler yüzlü insanları görmek güzel bir deneyimdi. Ancak burada olma sebebim maçı kazanmaktı."