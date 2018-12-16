Basketbolda maçın ardından





ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında sahalarında konuk ettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 89-84 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, galibiyetten dolayı takımına teşekkür etti.

Gören, iyi bir basketbol oynamadıklarının altını çizerek, "İlk 15 dakikalık bölümde istediğimize yakın, temposu yüksek oynadık ve sert savunma yaptık, oyunun kontrolünü ele aldık. 2. periyodun ortasından itibaren oynadığımız basketbol düştü. Dürüst konuşmak gerekirse iyi bir basketbol oynamadık." dedi.

Türk Telekom'un çarşamba akşamı ULEB Avrupa Kupası'nda deplasmanda Partizan ile karşılaşacağını hatırlatan Gören, "Çarşamba günü kulübümüz ve ülkemiz adına önemli bir Partizan maçına çıkacağız. Böyle bir maç oynamak zihinsel olarak zordu. Yoğun tempoya alıştık fakat zihinsel olarak final maçını oynayacak olmamız, akılların oraya gitmesine neden oldu. Ligde alınmış çok değerli bir galibiyet. Ligde ilk 4 arasında devam ediyoruz. Mücadele gücü olarak maçtan uzaklaşmadık, bu beni memnun etti. Değişik oyunculardan farklı katkılar aldık." diye konuştu.

Gören, Kapa Peker'in performansıyla ilgili bir soruyu ise "İstatistik kağıdında yazılanlara çok inanan birisi değilim. Oyuncuların attığı sayılarla fazla ilgilenmiyorum. Takımın bir kimyası var. Kaya Peker ve Ender Arslan, geçen sene şampiyon olduğumuzdan beri bizimle beraber. Kadromuzu da iki kaptanımızın etrafında kurduk. Her ikisi de geçen sene şampiyonluğumuzdan başlayarak gösterdikleri performans ve saha dışında da tecrübelerini diğer oyunculara aktarma konusunda bize müthiş destek oluyor. İkisi de büyük sporcu ne demek bize defalarca kanıtladı. Performansları bizim için sürpriz değil." yanıtını verdi.





- İstanbul Büyükşehir Belediyespor cephesi





İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz ise maçı kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Yavuz, Fenerbahçe maçı sonrasında ikinci yüksek tempoda maçlarını oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hafta arası iyi hazırlandığımız bir maçtı. Bizim için önemli bir deplasman, önemli bir göstergeydi. Maçın son 1,5 dakikasına kadar kazanma şansımız vardı. 4. periyodun başında uzun-kısa oyunlarından çok sıkıntı yaşadık. Kaya Peker, tecrübesiyle maçı çok iyi oynadı ve oyunu içerden domine etti. Dar bir rotasyonla oynamamız maçın sonuna etki etti. Rakibimizin yedek kulübesi çok kuvvetli. Rakibimiz yedek kulübesinden 38 sayı, biz 19 sayı ürettik. Maçı hak ettiğimize inanıyorum. Haftaya Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçı çok önemli, onu kazanmaya çalışacağız."