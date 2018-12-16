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Basketbolda maçın ardından

- Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen:"Rakip takım kenardan 43 sayı bulurken biz 18 sayı bulduk. Ribauntlardaki kötü performansımız da maçı kaybetmemize neden oldu''- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:"Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz"

16 Aralık 2018 Pazar 20:21
Basketbolda maçın ardından


BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'e 82-65 mağlup olan Banvit'in başantrenörü Ahmet Gürgen, "Rakip takım kenardan 43 sayı bulurken biz 18 sayı bulduk. Ribauntlardaki kötü performansımız da maçı kaybetmemize neden oldu.'' dedi.

Gürgen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlaka kazanmaları gereken bir maçtan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Maçta dış şut yüzdelerinin kötü olduğunu vurgulayan Gürgen, şunları kaydetti:

"Rakip takım kenardan 43 sayı bulurken biz 18 sayı bulduk. Ribauntlardaki kötü performansımız da maçı kaybetmemize neden oldu. Sonuçta potansiyelimizi açığa çıkartmamız için savunmayı ön plana almamız lazım. Basketbol bir temas oyunu. Temastan kaçmamamız gerekiyor. Oyun içerisinde bazı pozisyonlara takılı kalmak bize zarar veriyor. Sahanın her tarafını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlara daha dikkat ederek, bence daha iyi bir basketbol oynayıp iyi takım olma yolunda adım atacağız.''

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak da güçlü bir takıma karşı kazandıklarını anlatarak, "Banvit'in çok güçlü silahları var. İç sahada çok can yakarlar. Böyle hücum gücü yüksek bir takımı 65 sayıda tutmak bizim için başarı, oyuncularımı kutluyorum. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:21
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Banvit
  4. darüşşafaka tekfen

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