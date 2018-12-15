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Basketbolda maçın ardından

- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:- "Bugün rakip, sertliğini ve basketbol bilgisini konuşturdu"- TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene- "Play-off adına avantaj elde ettik"

15 Aralık 2018 Cumartesi 20:07
Basketbolda maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde TOFAŞ'a 66-79 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, basketbol adına pek bir şey konuşmak istemediğini ifade etti.

TOFAŞ'ın geçen seneki kadrosunu koruduğunu aktaran Markovic, "Bildiğiniz gibi TOFAŞ geçen senenin finalistiydi. Bugün rakip, sertliğini ve basketbol bilgisini konuşturdu." dedi.

Markovic, maç sırasında takımın oyuncularından Kadir Bayram'a taraftarın tepki gösterdiğini hatırlatarak, "Hayal kırıklığına uğradım. Taraftar takımın en genç oyuncusuna tepki gösterdi. Bu benim hayatımda görmediğim bir şey. Bu takımda eğer birisini yuhalamaya ihtiyaç duyuyorlarsa o da ben olmalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise iyi bir savunmalarının olduğunu, Gaziantep ekibinin de buna yeterince direnemediğini söyledi.

Rakiplerinin kadrosundaki bazı eksiklerin kendileri için avantaj olduğunu belirten Ene, "Play-off adına avantaj elde ettik. Gaziantep Basketbol bugün yenilse de güçlü ve iyi bir ekip. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 20:07
  1. Basketbol
  2. Gaziantep Basketbol
  3. Nenad Markovic
  4. Orhun Ene
  5. TOFAŞ

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