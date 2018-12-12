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Basketbolda maçın ardından

- Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören:- "Hayati bir galibiyet aldık"- Dolomiti Energia Başantrenörü Maurizio Buscaglia:- "Elendik ama maçı savaşarak kaybettik"

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:44
Basketbolda maçın ardından


ANKARA (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 84-77 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, kendileri açısından çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gören, İtalyan ekibiyle oynadıkları maçın iki takım açısından da üst tura çıkabilmek için son şans olduğunun altını çizerek, "Maça, özellikle seyircinin desteğiyle iyi başlamayı umut ederken baskı altında başladık. Savunma tarafında sene başından beri hiç görmediğimiz hatalar yaptık, bir türlü maçın içine giremedik. Kendi basketbolumuzu oynayamadık." diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısının kendileri açısından sıkıntılı geçtiğine dikkati çeken Gören, "Üçüncü çeyreğe müthiş bir başlangıç yaptık. Skor olarak koparamasak da oyunu elimize geçirdik. Hayati bir galibiyet aldık. Dün Partizan'ın deplasmanda ASVEL'i yenmesiyle başka bir durum ortaya çıktı. Son hafta Belgrad'da Partizan'ı yenerek üst tura çıkmak istiyoruz. Ankara seyircisine de buraya gelerek bize güç verdikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Genel Menajeri Cenk Duraklar da salonda önemli sayıda taraftar olduğunu ve galibiyete direkt katkı yaptıklarını vurgulayarak, "Kazanırız, kaybederiz çok önemli değil ama Ankaralı basketbolseverleri salonda görmek bizi ayrıca motive ediyor. Bu taraftar arkamızda olduğu sürece büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerleriz. Onlarla daha güçlü ve daha mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.


- Dolomiti Energia cephesi


Dolomiti Energia Başantrenörü Maurizio Buscaglia, çok önemli bir maça çıktıklarının bilincinde oynadıklarını ancak yaptıkları basit hatalarla maçı kaybettiklerini aktardı.

İtalya'da hafta sonu çok önemli bir maça çıkacaklarını ve bunu düşünerek oynadıklarını dile getiren Buscaglia, şunları kaydetti:

"Elendik ama maçı savaşarak kaybettik. İlk yarıya iyi başladık, çok etkiliydik ve oyunu kontrol ettik. İkinci yarıya da herkesi oyuna katarak güzel başladık. Farklı oyuncularla sayı bulduk ama maçın sonlarına doğru 3 önemli hücum ribaundu verdik. İkinci yarının ortasında kendimize iyi şut pozisyonları yarattık ancak bunları sokamadık. Bu da kaybetmemize sebep oldu. Türk Telekom'a bundan sonrası için başarılar diliyorum."


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:44
  1. 9. Hafta
  2. Basketbol
  3. C Grubu
  4. Dolomiti Energia Başantrenörü Maurizio Buscaglia
  5. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören
  6. ULEB Avrupa Kupası

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