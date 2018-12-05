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Basketbolda maçın ardından

- Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Çok değerli bir takımı yendik"- TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Gelecek maçlar bizim için daha da önem kazandı"

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:46
Basketbolda maçın ardından


ANKARA (AA) - Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahalarında TOFAŞ'ı 85-72 yendikleri maçın ardından, "Çok değerli bir takımı yendik." dedi.

Gören, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, TOFAŞ'ın yıllardır Türk basketboluna çok ciddi katkılar verdiğini belirterek, "İstikrarlı bir basketbol kulübü nasıl olmalı herkese gösteren bir kulüp. Bizim de kulüp olarak gelişimlerini takip ettiğimiz ve beğendiğimiz bir kulüp. Başlarında da Türk basketbolunun efsanelerinden ve benim de saygı duyduğum Orhun Ene var." ifadelerini kullandı.

Geçen sene göreve başladıkları zaman en büyük hayallerinin Ankara'daki basketbol seyircisini tekrar salona getirmek olduğunu dile getiren Gören, "Birkaç maçtır bunu başardığımızı görüyoruz, bu bizim için mutluluk verici. Ankara'da yetişen biri olarak bu tabloya katkı vermekten gururluyum. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İki haftalık bir aranın ardından maça çıktıklarını hatırlatan Gören, şunları kaydetti:

"Açıkçası bu beni biraz düşündürüyordu. Gördüm ki aradan iyi gelmişiz. Hatta dinlenmek mental olarak da bize katkı sağlamış. Takımımın tamamı maçın sonunda büyük bir zeka ve istek ortaya koydu. Tüm takıma teşekkür ediyorum."


- Ene: "Enerjimizi kullanamadık"


TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, oyunun sonunu iyi oynayamadıklarını söyledi.

Milli takımdan gelen oyuncuları olduğunu hatırlatan Ene, "Enerjimizi kullanamadık. Son periyodu iyi oynasaydık ve oyunun iniş çıkışlarında sakin kalabilseydik farklı olabilirdi. 3. periyoda kadar dengede tuttuğumuz maçta son periyodu iyi değerlendiremedik. Gelecek maçlar bizim için daha da önem kazandı. Hatalarımızı göreceğiz ve enerjik oyuncularımızı da bulduğumuz zaman ritmimizi oturtacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:46
  1. Basketbol
  2. Maçın ardından
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene
  5. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören

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