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Basketbolda maçın ardından

- Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Bugünkü maçın yönetiminden ve hakemlerin tavrından rahatsızım"- LDLC ASVEL Başantrenörü Zvezdan Mitrovic: "2. çeyrekten itibaren daha agresif oynamaya başladık"

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:01
Basketbolda maçın ardından


ANKARA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta karşılaşmasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımına 83-78 yenilen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Bugünkü maçın yönetiminden ve hakemlerin tavrından rahatsızım." dedi.

Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı çok istedikleri bir maça çıktıklarını belirterek, "Maça çok iyi başladık ve tempoyu elimizde tuttuk. 2. periyotta akıl almaz bir düşüş yaşadık ve ritmi rakibe verdik. Bu çeyrekten sonra arkadan takip eden taraf olduk. Maçı yine de kazanma noktasına getirdik ama başaramadık." diye konuştu.

Hayatında ilk kez hakemlerle ilgili konuşmak zorunda kaldığının altını çizen Gören, "LDLC ASVEL, seneye THY Avrupa Ligi'nde oynayacak ve oraya hazırlanan bir takım. Bugünkü maçın yönetiminden ve hakemlerin tavrından rahatsızım. İki tarafa adil çalınmayan düdükler vardı, bundan dolayı çok üzgünüz. Bundan hem şahsım hem de kulüp olarak rahatsızız." ifadelerini kullandı.


- LDLC ASVEL cephesi


LDLC ASVEL Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, her iki takımın da iyi bir mücadele sergilediğini söyledi.

Türk Telekom'un karşılaşmaya çok iyi başladığını vurgulayan Mitrovic, "3 sayılık atışlarda yüksek yüzdeyle giriş yaptılar. 2. çeyrekten itibaren daha agresif oynamaya başladık. Oyunun sonunda da geçiş oyunlarından sayılar bulduk ve kazanmayı bildik." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 00:01
  1. Basketbol
  2. C Grubu
  3. LDLC Asvel Başantrenörü Zvezdan Mitrovic
  4. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören
  5. ULEB Avrupa Kupası

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