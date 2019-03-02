Basketbol’da kupa Fenerbahçe’nin Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında BOTAŞ’ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında BOTAŞ’ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.



Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Orkun Yurtdaş

BOTAŞ: Cuic x 8, Olcay Çakır Turgut xx 7, Kübra Erat x, Krivacevic xx 11, Williams xxx 15, Melis Gülcan xx 10, Büşra Akbaş x 2, Sehernaz Cidal x

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen x 7, Vaugh xx 10, Plum xxx 12, Verameyenka x 3, Tuğçe Canıtez x 6, Özge Yavaş x 2, Hartley xx 10, Ayşe Cora xx 10, Esra Ural Topuz xx, Tilbe Şenyürek x

1. Periyot: 10-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 23-37 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 35-51 (Fenerbahçe lehine)

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