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Basketbol’da kupa Fenerbahçe’nin

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında BOTAŞ’ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:40
Basketbol’da kupa Fenerbahçe’nin

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında BOTAŞ’ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.



Salon: Şanlıurfa 11 Nisan


Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Orkun Yurtdaş


BOTAŞ: Cuic x 8, Olcay Çakır Turgut xx 7, Kübra Erat x, Krivacevic xx 11, Williams xxx 15, Melis Gülcan xx 10, Büşra Akbaş x 2, Sehernaz Cidal x


Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen x 7, Vaugh xx 10, Plum xxx 12, Verameyenka x 3, Tuğçe Canıtez x 6, Özge Yavaş x 2, Hartley xx 10, Ayşe Cora xx 10, Esra Ural Topuz xx, Tilbe Şenyürek x


1. Periyot: 10-21 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 23-37 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 35-51 (Fenerbahçe lehine)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:40
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