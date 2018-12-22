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Basketbolda kadınlar derbisi

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek- BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki derbi saat 18.00'de başlayacak

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:35
Basketbolda kadınlar derbisi


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Beşiktaş yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, haftaya averajla 6. sırada girdi. Fenerbahçe ise 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 10. hafta öncesi 3. sırada bulunuyor.

Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda izleyemeyecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:35
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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