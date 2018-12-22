Basketbolda kadınlar derbisi
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek- BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki derbi saat 18.00'de başlayacak22 Aralık 2018 Cumartesi 09:35
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Beşiktaş yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, haftaya averajla 6. sırada girdi. Fenerbahçe ise 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 10. hafta öncesi 3. sırada bulunuyor.
Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda izleyemeyecek.
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