Basketbolda genç kızlar Avrupa Şampiyonası'nda A Ligi'ne çıktı - Genç Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi'ni üçüncü bitirerek A Ligi'ne yükseldi



İSTANBUL (AA) - Genç Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi'ni üçüncü bitirerek A Ligi'ne çıktı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde milli takım, üçüncülük maçında İsveç'i 65-57 mağlup etti. Bu sonuçla Genç Kız Milli Takımı, A Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.



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