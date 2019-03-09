Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları sona erdi Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları sona erdi.

Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları sona erdi.

Bilecik İstasyon ve Atatürk Kapalı Spor Salonlarında gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olurken, coşkuyla başlayıp aynı şekilde sona eren maçlar sonucunda başarılı olan takımlar yarı finallerde okullarını temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonucunda başarılı olan takımlar madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Spor Şube Müdürü Hasan Uğur Yücel’in elinden aldı.

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