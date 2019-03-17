Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta oynanan 1'er maçla tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta oynanan 1'er karşılaşmayla sona erdi. Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 63-69 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 87-81

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş-İzmit Belediyespor: 81-74 İstanbul Üniversitesi-Galatasaray: 75-80 Canik Belediyespor-Fenerbahçe: 49-108 BOTAŞ-Çukurova Basketbol: 69-70 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol: 103-49

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor-Bandırma Kırmızı: 72-74

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 75-103









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.