Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta oynanan 1'er maçla tamamlandı17 Mart 2019 Pazar 22:23
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 5 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta oynanan 1'er karşılaşmayla sona erdi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 63-69
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 87-81
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş-İzmit Belediyespor: 81-74
İstanbul Üniversitesi-Galatasaray: 75-80
Canik Belediyespor-Fenerbahçe: 49-108
BOTAŞ-Çukurova Basketbol: 69-70
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol: 103-49
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor-Bandırma Kırmızı: 72-74
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 75-103
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