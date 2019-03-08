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Basketbol: Toplu sonuç

- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder maçla başladı

08 Mart 2019 Cuma 20:28
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder müsabakayla başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-78

Artvin Belediyespor-Ankara DSİ: 91-89

Edirnespor-Konyaspor: 88-97

Düzce Belediyespor-Bursaspor: 64-77


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-56

A Koleji-Yalova VİP Gençlik: 59-73

Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 68-66

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Galatasaray Gelişim: 74-70


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:28
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