Basketbol: Toplu sonuç - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder maçla başladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder müsabakayla başladı. Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi OGM Ormanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-78 Artvin Belediyespor-Ankara DSİ: 91-89 Edirnespor-Konyaspor: 88-97 Düzce Belediyespor-Bursaspor: 64-77

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-56 A Koleji-Yalova VİP Gençlik: 59-73 Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 68-66 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Galatasaray Gelişim: 74-70



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