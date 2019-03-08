Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder maçla başladı08 Mart 2019 Cuma 20:28
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta dörder müsabakayla başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
OGM Ormanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82-78
Artvin Belediyespor-Ankara DSİ: 91-89
Edirnespor-Konyaspor: 88-97
Düzce Belediyespor-Bursaspor: 64-77
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor: 70-56
A Koleji-Yalova VİP Gençlik: 59-73
Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 68-66
Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Galatasaray Gelişim: 74-70
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