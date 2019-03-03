Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı03 Mart 2019 Pazar 22:20
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta maçları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta: 78-75
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 67-65
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor: 75-70
TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 80-72
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor-OGM Ormanspor: 91-73
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