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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Zalgiris: 94 - Darüşşafaka Tekfen: 67

22 Mart 2019 Cuma 23:16
Basketbol: THY Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 94-67 yenildi.

Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris, ilk çeyreğini 22-18 önde kapattığı mücadelenin devre arasına 49-30 önde girdi.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 68-46 üstün götürdüğü mücadeleyi 90-67 kazandı.

Darüşşafaka Tekfen'de 14 sayı üreten Jeremy Evans maçın en skorer oyuncusu unvanını elde ederken, Zalgiris'te ise Brandon Davies 13 sayıyla takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu.

Zalgiris, sezonun 13. galibiyetini alarak ligde 10'uncu sırada yer alırken, Darüşşafaka Tekfen ise 24. mağlubiyetini alarak son sırada kaldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:16
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