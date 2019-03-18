Basketbol: THY Avrupa Ligi Anadolu Efes'in 27. haftada Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk edeceği yarınki maçlarda, Fenerbahçe Beko da Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak- Darüşşafaka Tekfen, 20 Mart Çarşamba günü sahasında Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın ve 20 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma yapılacak. Şu ana kadar çıktığı 26 maçta 17 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de oynanacak.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finali garantileyen 22 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, yarın Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi konuk edecek. İki takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak.

Ligde 3 galibiyetle iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, çarşamba günü Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.



- Program



THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya) 20.45 Fenerbahçe Beko - Buducnost VOLI (Karadağ) 22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya) 23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)



20 Mart Çarşamba:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Khimki (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya) 22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Zalgiris (Litvanya) 23.00 Real Madrid (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)









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