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Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü

THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:34
Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova ile Real Madrid, play-off'a kalmayı garantiledi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 97-81 yenen Rus ekibi CSKA Moskova, normal sezonun bitmesine 6 hafta kala play-off oynama hakkı elde etti. İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda aynı ülkeden Barcelona Lassa'ya 77-70 mağlup olmasına karşın play-off'a kalmayı garantiledi.

Play-off'u daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 yenerek 21. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Ligde 9. kez yenilen Anadolu Efes ise haftayı 4. sırada tamamladı.

Deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına 77-58 yenilerek 4'ü üst üste olmak üzere 21. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.

 

- Sonuçlar

 

Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 88-90

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 84-66

Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen: 77-58

Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 80-73

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 80-99

Buducnost VOLI (Karadağ) - Bayern Münih (Almanya): 75-89

Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-97

Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 77-70

 

- Puan durumu

 

TakımlarOGMASYSAv.P
1. Fenerbahçe Beko242132004175225245
2. CSKA Moskova241952100192817243
3. Real Madrid241862049184020942
4. Anadolu Efes241592019191410539
5. Barcelona Lassa24159186418085639
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan241311208320503337
7. Baskonia241212193718983936
8. Olympiakos24121218571854336
9. Bayern Münih24121218861913-2736
10. Maccabi FOX24111319041908-435
11. Panathinaikos24111318861907-2135
12. Khimki2491518701915-4533
13. Zalgiris2491518331876-4333
14. Herbalife Gran Canaria2461818832120-23730
15. Buducnost VOLI2461817912030-23930
16. Darüşşafaka Tekfen2432117832036-25327

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:34
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

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