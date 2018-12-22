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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Ligin 14. haftasında deplasmanda Buducnost VOLI'yi yenerek 13. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü- Deplasmanda CSKA Moskova'ya mağlup olan Anadolu Efes, haftayı averajla 4. sırada tamamladı- Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda Khimki'ye yenilerek 13. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:43
Basketbol: THY Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 14. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise 14. haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. basamakta tamamladı.

Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Khimki karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Rusya temsilcisine 85-84 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 13. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.


- Sonuçlar


CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 102-84

Buducnost VOLI (Karadağ) - Fenerbahçe Beko: 65-89

Olympiakos (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-77

Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 70-77

Khimki (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 85-84

Zalgiris (Litvanya) - Maccabi FOX (İsrail): 80-73

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 72-82

Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-86


- Puan durumu


Takımlar O G M AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 14 13 1 1189 1057 132 27
2. Real Madrid 14 12 2 1249 1075 174 26
3. CSKA Moskova 14 11 3 1230 1136 94 25
4. Anadolu Efes 14 9 5 1227 1156 71 23
5. Olympiakos 14 9 5 1134 1076 58 23
6. Zalgiris 14 7 7 1124 1105 19 21
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 14 7 7 1197 1191 6 21
8. Bayern Münih 14 7 7 1114 1124 -10 21
9. Barcelona Lassa 14 7 7 1051 1078 -27 21
10. Baskonia 14 6 8 1127 1133 -6 20
11. Panathinaikos 14 6 8 1089 1107 -18 20
12. Khimki 14 5 9 1088 1127 -39 19
13. Herbalife Gran Canaria 14 5 9 1145 1252 -107 19
14. Maccabi FOX 14 4 10 1076 1109 -33 18
15. Buducnost VOLI 14 3 11 1000 1171 -171 17
16. Darüşşafaka Tekfen 14 1 13 1059 1202 -143 15

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:43
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. haftanın görünümü
  6. THY Avrupa Ligi

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