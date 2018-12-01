Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğe yükseldi
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 10. hafta maçlarıyla devam edildi.01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
Haftanın kapanış mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 84-65 yenerek, 6'sı üste üste olmak üzere 9. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 96-85 mağlup etti. Üst üste 5, toplamda ise 8. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. sırada tamamladı.
Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise kötü gidişe Herbalife Gran Canaria karşısında da son veremedi. Konuk ettiği İspanyol temsilcisine 75-71 yenilen yeşil-siyahlılar, 8'i peş peşe olmak üzere 9. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı.
- Sonuçlar
Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 71-75
Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-78
Maccabi FOX (İsrail) - Bayern Münih (Almanya): 95-71
Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 88-93
Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 76-68
Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 96-85
Olympiakos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ): 92-70
Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe: 65-84
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|9
|1
|848
|763
|85
|19
|2. CSKA Moskova
|10
|9
|1
|892
|823
|69
|19
|3. Real Madrid
|10
|8
|2
|902
|788
|114
|18
|4. Anadolu Efes
|10
|8
|2
|874
|814
|60
|18
|5. Olympiakos
|10
|6
|4
|804
|775
|29
|16
|6. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|10
|6
|4
|862
|842
|20
|16
|7. Barcelona Lassa
|10
|6
|4
|785
|780
|5
|16
|8. Panathinaikos
|10
|5
|5
|794
|784
|10
|15
|9. Zalgiris
|10
|4
|6
|802
|798
|4
|14
|10. Khimki
|10
|4
|6
|801
|804
|-3
|14
|11. Bayern Münih
|10
|4
|6
|802
|815
|-13
|14
|12. Baskonia
|10
|3
|7
|816
|833
|-17
|13
|13. Herbalife Gran Canaria
|10
|3
|7
|808
|899
|-91
|13
|14. Maccabi FOX
|10
|2
|8
|772
|814
|-42
|12
|15. Buducnost VOLI
|10
|2
|8
|715
|817
|-102
|12
|16. Darüşşafaka Tekfen
|10
|1
|9
|766
|894
|-128
|11
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