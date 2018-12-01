Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Haftanın kapanış mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 84-65 yenerek, 6'sı üste üste olmak üzere 9. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 96-85 mağlup etti. Üst üste 5, toplamda ise 8. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. sırada tamamladı.

Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise kötü gidişe Herbalife Gran Canaria karşısında da son veremedi. Konuk ettiği İspanyol temsilcisine 75-71 yenilen yeşil-siyahlılar, 8'i peş peşe olmak üzere 9. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı.

- Sonuçlar

Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 71-75

Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-78

Maccabi FOX (İsrail) - Bayern Münih (Almanya): 95-71

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 88-93

Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 76-68

Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 96-85

Olympiakos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ): 92-70

Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe: 65-84

- Puan durumu