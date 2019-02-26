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Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Şanlıurfa’da yapılacak

Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenecek Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı 27 Şubat’ta başlayacak.

26 Şubat 2019 Salı 12:50
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Şanlıurfa’da yapılacak

Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenecek Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı 27 Şubat’ta başlayacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk yarısını ilk sekizde tamamlayan Beşiktaş, Botaş, Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve OGM Ormanspor ekipleri Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Kupada, 27 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’de Botaş - OGM Ormanspor, 15.15’te Çukurova Basketbol - Beşiktaş, 17.30’da Hatay Büyükşehir Belediye - Mersin Büyükşehir Belediye ve 19.45’te de Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.


28 Şubat Perşembe günü yarı final müsabakalarının oynanacağı kupada final heyecanı ise 2 Mart Cumartesi günü yaşanacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:50
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