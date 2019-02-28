Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
- BOTAŞ ile Fenerbahçe, finalde kupayı almak için mücadele edecek28 Şubat 2019 Perşembe 21:45
ŞANLIURFA (AA) - Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını kazanan BOTAŞ ile Fenerbahçe, finalde karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun yarı final ilk maçında BOTAŞ, Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
Günün ikinci maçında ise Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe finale yükselmek için mücadele etti.
Rakibini 60-36 mağlup eden Fenerbahçe, finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu.
BOTAŞ ile Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te finalde karşı karşıya gelecek.
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