Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 36 - Fenerbahçe: 60- Finale yükselen Fenerbahçe, BOTAŞ'ın rakibi oldu28 Şubat 2019 Perşembe 21:29
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İzel Deniz Pehlivan
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş
1. Periyot: 5-9
Devre: 19-21
3. Periyot: 30-42
ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu.
Fenerbahçe ile BOTAŞ arasındaki final maçı, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanacak.
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