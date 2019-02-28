Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 36 - Fenerbahçe: 60- Finale yükselen Fenerbahçe, BOTAŞ'ın rakibi oldu



Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İzel Deniz Pehlivan Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1 Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş 1. Periyot: 5-9 Devre: 19-21 3. Periyot: 30-42

ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu. Fenerbahçe ile BOTAŞ arasındaki final maçı, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.